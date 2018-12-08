В пражском Mozarteum откроется Национальный музей кино

В декабре в Праге, в доме Mozarteum на улице Юнгманнова, откроется первый Национальный Музей кино, информировала его соосновательница Терезие Кржижковска. Создание интерактивного музея, идею которого предложили студенты, поддержал ряд известных кинорежиссеров, в том числе Иржи Менцель, Зденек Сверак, Ольга Соммерова.

Музей разместится в здании, спроектированном архитектором Яном Котерой. Именно здесь некогда выступала известная чешская оперная дива Эмма Дестинова, а также находились театр D34, основанный E. Ф. Бурианом, легендарное издательство звукозаписывающей компании Supraphon и галереи.