В пражском Конгресс-центре состоялись антитеррористические учения

Эва Туречкова
12-09-2018
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В пражском Конгресс-центре во вторник прошли масштабные антитеррористические учения по освобождению спецназом двух тысяч заложников.

В операции «Демон 2018» приняли участие все подразделения спасательных служб, над зданием кружил вертолет. Полиции пришлось призывать бдительных граждан, чтобы те не заявляли о происходящем в полицию.

Проверялась подготовленность ответственных лиц, на место прибыли также премьер Андрей Бабиш, министр внутренних дел Ян Гамачек и президент Полиции ЧР Томаш Туги.

В учениях приняли участие 400 пражских полицейских и членов спецназа.

 
 
 
 
 
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