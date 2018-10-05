В Пражском Граде выставлены оригиналы присяги президентов страны

Президент Милош Земан передал 5 октября на выставку, открытую в Пражском Граде, последнюю президентскую присягу, подписанную им при вступлении в должность в марте 2018 г. На экспозиции представлены оригиналы документов, которые подписывали в качестве присяги главы Чешской Республики, а также президенты Чехословакии Т. Г. Масарик, Э. Бенеш, Э. Гаха и Л. Свобода. Среди экспонатов – заявление об отставке, подписанное Г. Гусаком.

Также на выставке можно увидеть ряд уникальных предметов, связанных с государственными символами страны, в том числе пограничный столб 1920-х гг. Выставка, подготовленная Военно-историческим институтом, открыта до конца октября; вход бесплатный.