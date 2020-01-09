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В Пражском Граде состоялась встреча президента Земана с главой социал-демократов

Эва Туречкова
09-01-2020
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Президент Милош Земан в четверг в обеденное время встретился в Пражском Граде с председателем социал-демократической партии Яном Гамачеком. Обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, подготовка социал-демократов к выборам, приоритеты правительства и новый избирательный закон. По заявлению администрации президента, совместный обед послужил началом новой традиции. Земан с Гамачеком намерены встречаться ежемесячно.

Подобные переговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные политические вопросы, президент проводит также с премьером Андреем Бабишом. «Я рад, что (М.З.) интересуется мнением и другой коалиционной партии, тем более, что таковой является ČSSD, во главе которой он лично стоял», - написал Гамачек в своем аккаунте в Твиттере.

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