В Пражском Граде состоялась встреча президента республики и главы МИД

Катерина Айзпурвит
27-08-2019 oбновлено
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Президент Милош Земан и министр иностранных дел Томаш Петршичек в ходе встречи в Пражском Граде обсудили такие вопросы как открытие Чешского дома в Братиславе, отношения Чехии и Китая и поездки чешских предпринимателей в рамках развития экономической дипломатии.

Как сообщил агентству ЧТК Томаш Петршичек, глава государства давно поддерживает проект создания в Братиславе Чешского дома. В июне 2019 г. Милош Земан поднимал этот вопрос в ходе встречи с новым президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

В середине сентября Милош Земан посетит Сербию, где Экономическая палата Чехии планирует провести Чешско-сербский бизнес-форум.

Как отмечает агентство ЧТК, президент Чехии Милош Земан и глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек расходятся по взглядах на ряд внешнеполитических вопросов. Так, президент настаивает на переносе посольства ЧР из Тель-Авива в Иерусалим, что не поддерживает чешское правительство.

 
 
 
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