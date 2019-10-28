Архив передач

В Пражском Граде состоялась встреча президента Чехии и послов иностранных государств

Тимур Кашапов
28-10-2019
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В воскресенье, 27 октября, президент Чехии Милош Земан встретился с главами иностранных делегаций и послами, которых он поздравил с назначением и пребыванием в «успешной стране и одном из красивейших городов мира». Апостольский нунций Чарльз Дэниэл Бэлво, выступавший от имени дипломатов, поблагодарил Земана за добрый прием и приветствие.

Отметим, что ровно год назад Земан открыл традиционную встречу с дипломатами точно такой же фразой. На мероприятии, которое состоялось в Пражском Граде, также присутствовала жена Земана Ивана.

 
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