В Пражском Граде состоялась встреча канцлера президента Чехии и посла КНР

В четверг, 16 апреля, состоялась встреча канцлера Вратислава Минаржа с послом Китая в ЧР Чоу Линь-Тянем. В ходе переговоров, которые прошли в резиденции главы государства в Пражском Граде, Минарж выразил благодарность КНР за помощь, оказанную в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.
На встрече присутствовал также глава Смешанной чешско-китайской палаты Ярослав Тврдик. Комментируя итоги переговоров, пресс-секретарь президента ЧР Иржи Овчачек напомнил, что за последние несколько недель в Чехию из Китая было доставлено более 10 млн масок, респираторов и других средств защиты. На эти цели из госбюджета ЧР было направлено почти 9 млрд крон (около 330 млн евро).
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