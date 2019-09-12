В Пражском Граде состоялась встреча глав правительств стран Вышеградской четверки

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш встретился на Пражском Граде с главами правительств стран Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Встреча продлилась около полутора часов. По данным Администрации правительства Чехии, Андрей Бабиш, Петер Пеллегрини, Виктор Орбан и Матеуш Моравецки обсудили наиболее насущные для европейского сообщества темы, в том числе состав новой Европейской комиссии, бюджет ЕС и вопросы экологии.
После рабочей встречи к премьер-министрам присоединились лидеры шести балканских стран. Косово после заявлений президента Милоша Земана о том, что он хочет обсудить возможность отзыва признания этой страны независимым государством, отказалось от участия в заседании. На слушаниях Косово представляет Поверенный в делах Посольства страны в Праге.
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