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В Пражском Граде состоится встреча президента Земана с главой социал-демократов

Эва Туречкова
09-01-2020
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Президент Милош Земан в четверг в обеденное время встречается в Пражском Граде с председателем социал-демократической партии Яном Гамачеком. По заявлению администрации президента, совместный обед послужит началом новой традиции. Земан с Гамачеком намерены встречаться ежемесячно.

Подобные переговоры, в ходе которых обсуждаются актуальные политические вопросы, президент проводит также с премьером Андреем Бабишом. «Я рад, что (М.З.) интересуется мнением и другой коалиционной партии, тем более, что таковой является ČSSD, во главе которой он лично стоял», - написал Гамачек в своем аккаунте в Твиттере.

 
 
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