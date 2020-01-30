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В Пражском Граде состоится церемония вручения верительных грамот президенту

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Четверо послов иностранных государств в четверг, 30 января, вручат верительные грамоты президенту Чешской Республики Милошу Земану. Глава государства встретится с новыми послами Южной Кореи, Португалии, Казахстана и Туниса в Пражском Граде во второй половине дня.

Посольство Республики Казахстан в Праге возглавит Maрат Taжин, ранее занимавший пост государственного секретаря Kaзахстана, а также с 2014 года должность посла Kaзахстана в России. Он является, кроме прочего, кандидатом философских наук, доктором социологических наук, академиком Российской Академии социальных наук. Посетил в роли главы МИД Казахстана Чехию и принял участие в пражском энергетическом саммите.

 
 
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