В Пражском Граде состоится церемония вручения верительных грамот президенту

Четверо послов иностранных государств в четверг, 30 января, вручат верительные грамоты президенту Чешской Республики Милошу Земану. Глава государства встретится с новыми послами Южной Кореи, Португалии, Казахстана и Туниса в Пражском Граде во второй половине дня.

Посольство Республики Казахстан в Праге возглавит Maрат Taжин, ранее занимавший пост государственного секретаря Kaзахстана, а также с 2014 года должность посла Kaзахстана в России. Он является, кроме прочего, кандидатом философских наук, доктором социологических наук, академиком Российской Академии социальных наук. Посетил в роли главы МИД Казахстана Чехию и принял участие в пражском энергетическом саммите.