В Пражском Граде проходит встреча, посвященная внешней политике Чешской Республики

Эва Туречкова
12-09-2018
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В Пражском Граде проходит встреча президента Милоша Земана с высшими государственными деятелями – премьером Андреем Бабишем (ANO), председателем Палаты депутатов Радеком Вондрачеком (ANO), временным министром иностранных дел Яном Гамачеком (ČSSD), а также с министром обороны Любомиром Метнаром. Глава Сената Милан Штех находится в командировке во Франции и на заседании отсутствует.

Как было заявлено, в ходе встречи будут обсуждаться исключительно внешнеполитические темы, такие как санкции ЕС в отношении России, миграция, взаимоотношения Чехии с Израилем, координация загранпоездок официальных представителей государства, возможные последствия торговых и налоговых войн для чешской экономики, а также результаты июльского саммита НАТО.

 
 
 
 
 
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