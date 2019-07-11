В Пражском граде прошла встреча министра и президента ЧР

В четверг, 11 июля, в Пражском граде состоялась встреча премьер-министра ЧР и главы правящего движения ANO Андрея Бабиша с президентом Милошем Земаном. На повестке дня была отставка министра культуры Антонина Станека (от социал-демократов). Президент Земан не только не принял отставку Станека, но и не удовлетворил прошение Андрея Бабиша об отставке министра культуры, хотя согласно Конституции ЧР, президент обязан удовлетворить такую просьбу премьер-министра. Еще до начала встречи Андрей Бабиш подчеркнул, что хочет разрешить спор дипломатическим путем и он не рассматривает возможность подать конституционную жалобу на президента страны.

Переговоры длились около двух часов, однако, не привели ни к какому результату. Президент Земан отказался принимать отставку Станека и не согласился назначить на этот пост Михала Шмарду, также от партии социал-демократов. После безрезультатной встречи на премьера обрушилась волна критики - как со стороны оппозиционных партий, которые назвали Андрея Бабиша слабым премьером, не умеющим вести переговоры, так со стороны коалиции - в первую очередь от социал-демократов, которые обвинили премьера в том, что он не сдержал обещания и не добился смещения Станека.

Напомним, что Милош Земан неделю назад уже встречался с премьером по этому вопросу, на встрече также присутствовал глава социал-демократов Ян Гамачек, однако и эта встреча не принесла никаких результатов и ситуация вокруг отставки министра культуры не изменилась. Ян Гамачек позже заявил, что если у социал-демократы нет права принимать решение о назначении или отставке собственных представителей, то их участие в правительстве и коалиции бессмысленно. Однако выход социал-демократов из правительственной коалиции и из правительства стал бы причиной новых выборов. В среду, 10 июля, за день до встречи премьера и президента Чешской республики, члены фракции ANO поручили премьер-министру Андрею Бабишу обсудить мирное решение правительственного кризиса и добиться отставки министра Станека.