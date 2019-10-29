В Пражском Граде прошла церемония вручения государственных наград

В Пражском Граде в понедельник вечером состоялась церемония вручения высших государственных наград. По случаю 101-го юбилея возникновения независимой Чехословакии президент Милош Земан оценил заслуги четырех десятков политических, общественных и культурных деятелей. Орденом Белого Льва был награжден 96-летний ветеран Второй мировой войны Эмиль Бочек, воевавший в рядах Королевских ВВС Великобритании.

Лауреатами государственных наград стали кроме других предшественник Земана на посту главы государства Вацлав Клаус, бывший президент Словакии Рудольф Шустер, китайская богемист Ксу Вейж, фотограф Ян Саудек и хоккеист Яромир Ягр. На официальной церемонии присутствовали около 800 гостей.