В Пражском Граде прошел день открытых дверей

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Сотни посетителей воспользовались возможностью посетить недоступные помещения Пражского Града, где 11 мая прошел день открытых дверей. Экскурсанты в сопровождении гидов могли осмотреть залы, в которых президент республики назначает правительство и принимает глав других государств.

К столетней годовщине учреждения Канцелярии президента там экспонировались исторические документы, образцы государственных наград и дипломатических подарков, посуда ХХ века с государственной символикой. Также для посещения был открыт после реконструкции Дом сокольничего. Объект станет частью экспозиции, посвященной королю Вацлаву IV, которая откроется во второй половине 2019 года и будет приурочена к 600-летию смерти монарха, известного своей страстью к охоте.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31