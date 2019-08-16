В Пражском Граде открывается выставка, посвященная Вацлаву IV

Эва Туречкова
16-08-2019
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Чехия в пятницу вспоминает шестисотую годовщину с момента смерти короля Богемии и Священной римской империи Вацлава IV. К этой дате приурочено также начало выставки в Императорской конюшне Пражского Града, на которой представлены экспонаты, связанные с эпохой Вацлава IV, преимущественно предметы искусства готики XIV-XV веков, а также литургические предметы.

Сын императора Карла IV известен как большой любитель замков, охоты, а также искусства. С его именем связаны многие легенды. Тем не менее, в умении править, по мнению историков, он уступал своему великому отцу.

 
 
 
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