В Пражском Граде открывается выставка, посвященная Вацлаву IV

Чехия в пятницу вспоминает шестисотую годовщину с момента смерти короля Богемии и Священной римской империи Вацлава IV. К этой дате приурочено также начало выставки в Императорской конюшне Пражского Града, на которой представлены экспонаты, связанные с эпохой Вацлава IV, преимущественно предметы искусства готики XIV-XV веков, а также литургические предметы.

Сын императора Карла IV известен как большой любитель замков, охоты, а также искусства. С его именем связаны многие легенды. Тем не менее, в умении править, по мнению историков, он уступал своему великому отцу.