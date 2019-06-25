В Пражском граде начинаются летние Шекспировские торжества

Эва Туречкова
25-06-2019
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С пьесы «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира в Праге во вторник вечером начинаются традиционные «Летние шекспировские торжества» под открытым небом. В этом году зрителей ждут 4 премьеры, 13 пьес и в общей сложности 157 спектаклей. Фестиваль, инициатором создания которого стал в свое время президент Вацлав Гавел, проходит в Праге, Остраве, Брно и Братиславе.

Кроме новинок в репертуаре остаются «Комедия ошибок», «Гамлет», «Много шума из ничего», «Виндзорские насмешницы» и «Двенадцатая ночь», а также некоторые другие спектакли классика английской драмы.

Первые «Летние шекспировские торжества» состоялись в 1990 году, с 1998 г. показ проводится ежегодно. Фестиваль заканчивается 7 сентября.

 
 
 
 
 
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