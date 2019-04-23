В пражском дворце Рудольфинум состоится благотворительный концерт в пользу Нотр-Дам-де-Пари

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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Вечером 23 апреля в пражском дворце Рудольфинум состоится благотворительный концерт, сбор от которого будет направлен в фонд восстановления собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Оркестр Чешской филармонии под управлением Тошаша Нетопила исполнят произведение Антонина Дворжака Stabat Mater. Плата за посещение вечера будет добровольной.

В концерте также примет участие Симфонический оркестр «Чешского Радио», Симфонический оркестр Праги и музыкальные коллективы Национального театра и Государственной оперы.

15 апреля 2019 года пожар уничтожил шпиль, кровлю и часы Нотр-Дам-де-Пари, одной из главных достопримечательностей французской столицы, считающейся шедевром готической архитектуры.

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