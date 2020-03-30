В пражском доме престарелых обнаружено десять человек, заразившихся коронавирусом

В доме престарелых в пражском районе Ходов выявлено десять пожилых людей, заразившихся коронавирусом. У большей части болезнь протекает бессимптомно; все инфицированные находятся на карантине под присмотром врача. В случае ухудшения их состояния, инфицированные будут переведены в больницу. В данном доме престарелых находился 95-летний мужчина, ставший первым, кто скончался в Чехии с диагностированным коронавирусом.

В последние дни отмечено распространение инфекции в домах престарелых. Согласно распоряжению Минздрава, все социальные учреждения, предоставляющие жилье, могут принимать клиентов только при наличии отрицательного теста на коронавирус. В Праге открыта телефонная линия для пожилых людей, где они могут попросить помощи с приобретением продуктов питания и лекарств.