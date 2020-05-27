В пражском центре DOX откроется выставка о культуре Западной Новой Гвинеи

В пражском центре современного искусства DOX после перерыва в связи с коронавирусом в среду, 27 мая, откроется выставка Ultrasupernatural, подготовленная чешскими авторами — фотографом Барборой Шлапетовой и скульптором Лукашем Риттштейном.

На выставке представлены рисунки, видео, арт-объекты, фотографии, в том числе монументальных скульптур, вдохновленные многолетним общением чешских художников с папуасами Новой Гвинеи, а именно с племенем Яли Мек.

Барбора Шлапетова и скульптор Лукаш Риттштейн совершили уже 11 экспедиций в область провинции Западного Папуа и Папуа Новой Гвинеи с целью исследовать духовное богатство гвинейцев. Выставка продлится до 12 октября.