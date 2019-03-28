В пражском аэропорту задержали предполагаемых террористов

Полиция по делам иностранцев в среду, 27 марта, задержала в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела двух граждан Ирака, подозреваемых в Австрии в терроризме. По словам министра внутренних дел Австрии Герберта Кикля, они образовали общую ячейку с еще одним своим соотечественником, подозреваемым в подготовке двух терактов на скоростные поезда в Германии. Последнего австрийская полиция задержала в понедельник в Вене.

«Действительно, вчера в Праге были задержаны еще два предполагаемых террориста», - сказал австрийский министр в четверг в парламенте. Чешская полиция немедленно подтвердила слова Кикля в своем аккаунте в соцсети Твиттер, сообщив, что на обоих задержанных ранее был выдан европейский ордер на арест, и они были задержаны вскоре после прибытия в Прагу. «Оба сейчас находятся в полиции, об их выдаче решит суд», - говорится в заявлении.