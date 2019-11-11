В пражском аэропорту задержали иностранцев, перевозивших наркотики

Два иностранных гражданина, прибывшие из Тель-Авива в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, перевозили в своем багаже 142 килограмма растения кат. Их задержали представители местной таможни и передали правоохранительным органам. Контрабандистам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом говорится в пресс-релизе пражской полиции и таможни аэропорта.

Энтеоген кат распространен на Аравийском полуострове, в Эфиопии, в Восточной и Южной Африке, в незначительных масштабах он также культивируется в Индии и на Шри-Ланке. Растение содержит наркотические вещества психостимулирующего действия, в связи с чем получило довольно широкую известность.