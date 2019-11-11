Архив передач

В пражском аэропорту задержали иностранцев, перевозивших наркотики

Тимур Кашапов
11-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Два иностранных гражданина, прибывшие из Тель-Авива в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, перевозили в своем багаже 142 килограмма растения кат. Их задержали представители местной таможни и передали правоохранительным органам. Контрабандистам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом говорится в пресс-релизе пражской полиции и таможни аэропорта.

Энтеоген кат распространен на Аравийском полуострове, в Эфиопии, в Восточной и Южной Африке, в незначительных масштабах он также культивируется в Индии и на Шри-Ланке. Растение содержит наркотические вещества психостимулирующего действия, в связи с чем получило довольно широкую известность.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 