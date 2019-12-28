В пражском аэропорту сдали в эксплуатацию новые объекты стоимостью полмиллиарда крон

В пражском Международном аэропорту им. Вацлава Гавела начал функционировать новый терминал для автоцистерн и трубопровод для перекачки топлива. Объекты, которые обошлись аэропорту в 540 млн крон (около 20,5 млн евро), призваны ускорить и повысить эффективность работы служб авиакомплекса с горюче-смазочными материалами.

Строительство терминала и трубопровода является этапом подготовки к расширению аэропорта. До 2028 года его руководство совместно с правительством страны планирует расширить второй терминал, а также построить новую взлетно-посадочную полосу. Стоимость проектов, как ожидается, превысит 20 млрд крон (760 млн евро).