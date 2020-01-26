В пражском аэропорту контролируют прибывающих пассажиров на предмет наличия признаков инфекции

В аэропортах Чехии начался контроль прибывающих в страну пассажиров на предмет признаков заболевания опасным коронавирусом из Китая. Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
В пражском аэропорту Вацлава Гавела усилен санитарный контроль, медкабинет открыт непрерывно. В особом режиме работают также пожарные. Разработан специальный план на случай обнаружения на борту приземлившегося в аэропорту воздушного судна больного с признаками коронавирусной инфекции.
Первый случай госпитализации китайской стюардессы с подозрением на коронавирус зафиксирован в Австрии.
В понедельник будет ситуация обсуждаться на заседании Совета безопасности Чехии, сообщил Бабиш.
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