В пражском аэропорту были изъяты три тонны контрабанда из Китая

Работники Таможенного управления Чехии выявили в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела три тонны химических веществ, предназначенных для дальнейшего производства наркотиков. Груз прибыл в Чехию на двух самолетах из Китая. Согласно документам, на борту должна была находиться целлюлоза.

Белый порошок, испускающий неприятный запах, был упакован в мешках и металлических бочках, пишет чешское Интернет-издание Novinky.cz. Полиция отказалась сообщить, кому был груз адресован.

Изъятого вещества хватило бы на производство наркотиков стоимостью в один миллиард крон, сообщил глава Таможенного управления Чехии Йозеф Вахтл.