В пражском аэропорту будут построены две многоуровневые парковки

Тимур Кашапов
24-01-2019
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В пражском аэропорту им. Вацлава Гавела рядом со вторым терминалом будут построены две многоуровневые парковки, что позволит увеличить число парковочных мест более чем на тысячу. Предполагается, что параллельно будет реконструировано прилегающее к терминалу пространство, где будет разбит парк. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд крон (около 80 млн евро), заявил пресс-секретарь авиаузла Роман Пацвонь.

Строительство новых парковок – реакция аэропорта на рост пассажиропотока, который в 2018 году увеличился на 9% до 16,8 млн человек. Кроме того, аэропорт ожидает дальнейшего роста этого показателя, что потребует расширения парковок.

 
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