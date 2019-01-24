В пражском аэропорту будут построены две многоуровневые парковки

В пражском аэропорту им. Вацлава Гавела рядом со вторым терминалом будут построены две многоуровневые парковки, что позволит увеличить число парковочных мест более чем на тысячу. Предполагается, что параллельно будет реконструировано прилегающее к терминалу пространство, где будет разбит парк. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд крон (около 80 млн евро), заявил пресс-секретарь авиаузла Роман Пацвонь.

Строительство новых парковок – реакция аэропорта на рост пассажиропотока, который в 2018 году увеличился на 9% до 16,8 млн человек. Кроме того, аэропорт ожидает дальнейшего роста этого показателя, что потребует расширения парковок.