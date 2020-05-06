В пражской больнице тестируют компьютерное приложение по распределению поступающих пациентов, позволяющее избежать заражения

В Виноградской больнице Праги начали тестирование новой системы распределения поступающих пациентов. Компьютерное приложение, разработанное студентами медицинских факультетов Карлова университета и Чешского технического университета в Праге (ČVUT), создано с целью свести к минимуму риск распространения среди пациентов и медицинского персонала коронавирусной инфекции.
Приложение, установленное на сайте больницы, позволяет пациенту заранее заполнить анкету перед поступлением в больницу. После получения подтверждения о приеме анкеты от врача, на телефон пациента приходит сообщение, кто будет заниматься его госпитализацией, когда, а также там фиксируется сообщенная им температура. Это позволит распределить пациентов по группам и избежать их физического контакта в очереди при поступлении в госпиталь.
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