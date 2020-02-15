В пражской больнице провели уникальную операцию на легких

Врачи Всеобщей факультетской больницы (VFN) в Праге провели уникальную операцию на легких методом bypass, с подключением к искусственному легкому вне тела. Это позволит 63-летней пациентке, страдающей легочной гипертензией, впоследствии провести пересадку легких.
Как сообщили на пресс-конференции сотрудники больницы, подобная операция ранее проводилась лишь 20 пациентам во всем мире. Чешских врачей консультировали коллеги из Регенсбурга; два немецких специалиста принимали участие в проведении операции.
В результате операции у пациентки улучшилась работа правой сердечной камеры и всего организма, что позволит подготовиться к трансплантации. Искусственное легкое позволяет пациенту совершать движения, хотя и в ограниченном объеме. Ежегодно в Чехии в год проводится около 45 пересадок легких.
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