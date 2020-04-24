Архив передач

В пражской больнице начался сбор плазмы с антителами к коронавирусу

Катерина Айзпурвит
24-04-2020
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Во Всеобщей факультетской больнице Праги у волонтеров начали брать плазму крови, обладающую антителами к коронавирусу нового типа, которую будут использовать для лечения пациентов, заболевших Covid-19. Как сообщила пресс-секретарь госпиталя Мария Гержманова, лечение плазмой является экспериментальным.

В настоящий момент больница проводит тестирование потенциальных доноров. Ими, по словам пресс-секретаря, могут стать лишь некоторые из переболевших Covid-19. «По расчетам специалистов, антитела в достаточном количестве будет иметь лишь один из десяти доноров», – сообщила Гержманова.

 
 
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