В пражской больнице начал применяться экспериментальный препарат Ремдесивир, предназначенный для лечения нового коронавируса

В распоряжении врачей Всеобщей факультетской больницы в Праге впервые находится лекарственный антивирусный препарат Remdesivir (Ремдесивир). Он назначен пациенту с диагностированным заболеванием COVID-19, которое протекает у него в тяжелой форме. В своем микроблоке в Тwitter об этом сообщил во вторник глава Минздрава Адам Войтех.

Пациент находится в критическом состоянии и нуждается в применении кислородной терапии. Данное медицинское учреждение получило разрешение американской фармацевтической компании Gilead Sciences, начавшей разработку лекарства от коронавируса COVID-19 под руководством чеха Томаша Цигларжа в начале января 2020 года. Министерство здравоохранения временно разрешило использование медикамента, испытания которого еще не завершены.

Компания одновременно сообщила в воскресенье, что прекратит «из-за чрезмерного спроса в последние дни» выдачу разрешений на использование препарата для экспериментального метода лечения. Единственным исключением являются пациенты из числа беременных женщин и дети младше 18 лет.

Как сообщил в интервью Radio Prague International в конце февраля T. Цигларж, «пациентам проводят внутривенное вливание каждый день в течение примерно 30 минут. Продолжительность лечения составляет десять дней. За это время мы надеемся узнать, как именно оно влияет на течение болезни».

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (WHO) Remdesivir, который оказался действенным средством в лечении коронавирусных инфекций SARS a MERS, вызванных родственным типом вируса, приводящего к заболеванию Covid-19, является самым «многообещающим кандидатом» в борьбе с коронавирусом нового типа.