В пражской больнице Мотол начнется тестирование препарата от болезни Альцгеймера

Пражская больница Мотол начнет тестировать новый лекарственный препарат от болезни Альцгеймера. В случае положительных результатов исследования, которое запланировано на два года, лекарственный препарат появится на рынке Европы и США.

Принцип воздействия медикамента, созданного командой чешского невролога Мартина Толара, на организм основан на своевременном удалении из мозга белка бета-амилоида, ответственного за возникновение болезни Альцгеймера.

Врачи в ходе тестирования проследят за изменениями у пациентов показателей крови и спинномозговой жидкости, а также за состоянием нервных клеток мозга. Будет проводиться тестирование памяти и степени самодостаточности больных, пишет чешское издание Lidové noviny.