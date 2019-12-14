В пражской больнице Мотол начнется тестирование препарата от болезни Альцгеймера

Пражская больница Мотол начнет тестировать новый лекарственный препарат от болезни Альцгеймера. В случае положительных результатов исследования, которое запланировано на два года, лекарственный препарат появится на рынке Европы и США.
Принцип воздействия медикамента, созданного командой чешского невролога Мартина Толара, на организм основан на своевременном удалении из мозга белка бета-амилоида, ответственного за возникновение болезни Альцгеймера.
Врачи в ходе тестирования проследят за изменениями у пациентов показателей крови и спинномозговой жидкости, а также за состоянием нервных клеток мозга. Будет проводиться тестирование памяти и степени самодостаточности больных, пишет чешское издание Lidové noviny.
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