В пражских трамваях можно будет оплатить проезд банковской картой

Начиная с начала 2019 года, во всех пражских трамваях можно будет оплатить проезд банковской картой, сообщил директор Пражского транспортного управления Мартин Гиллар. В вагонах установят в общей сложности 900 мобильных терминалов.
Оплачивать проезд картой можно в настоящее время в Остраве, в Карловых Варах, в Либерце и в некоторых других городах. На территории столицы такая возможность впервые появилась в 2016 году, однако лишь на линиях 18 и 22, чаще всего используемых иностранными туристами.
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