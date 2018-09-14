В пражских трамваях можно будет оплатить проезд банковской картой

Эва Туречкова
14-09-2018
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Начиная с начала 2019 года, во всех пражских трамваях можно будет оплатить проезд банковской картой, сообщил директор Пражского транспортного управления Мартин Гиллар. В вагонах установят в общей сложности 900 мобильных терминалов.

Оплачивать проезд картой можно в настоящее время в Остраве, в Карловых Варах, в Либерце и в некоторых других городах. На территории столицы такая возможность впервые появилась в 2016 году, однако лишь на линиях 18 и 22, чаще всего используемых иностранными туристами.

 
 
 
 
 
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