В праздничные дни в Пражском Граде откроют «Олений ров»

По случаю празднования 101-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии в субботу, 26 октября, и в воскресенье, 27 октября, с 10.00 до 15.00 в Пражском Граде представится возможность посетить овраг «Олений ров», ранее являющийся частью северной фортификации замка. Территория в течение года закрыта для посетителей.

В ложбине, по которой протекает ручей Бруснице, во времена Рудольфа II разводилась дичь для охоты. Традиция продолжалась и в эпоху Первой Республики, когда в верхней части рва был построен медвежатник.