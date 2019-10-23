Архив передач

В праздничные дни в Пражском Граде откроют «Олений ров»

Эва Туречкова
23-10-2019
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По случаю празднования 101-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии в субботу, 26 октября, и в воскресенье, 27 октября, с 10.00 до 15.00 в Пражском Граде представится возможность посетить овраг «Олений ров», ранее являющийся частью северной фортификации замка. Территория в течение года закрыта для посетителей.

В ложбине, по которой протекает ручей Бруснице, во времена Рудольфа II разводилась дичь для охоты. Традиция продолжалась и в эпоху Первой Республики, когда в верхней части рва был построен медвежатник.

 
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