В Прагу съехались специалисты по болезни Лайма

В пражском Конгресс-центре на Вышеграде в пятницу и в субботу проходит международная конференция, посвященная проблематике лечения болезни Лайма – самого распространенного заболевания, передаваемого клещами.
Специалисты из Европы и США обсудят в Праге новейшие открытия, а также методы лечения этого заболевания, в результате которого могут быть поражены также суставы, центральная нервная система и сердце. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции при помощи антибиотиков.
В прошлом году в Чехии было выявлено 4473 случая болезни Лайма, клещевым энцефалитом заразились 712 человек.
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