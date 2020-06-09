В Прагу с официальным визитом прибывает глава словацкого парламента Коллар

В Прагу с официальным визитом прибывает новый глава словацкого парламента Борис Коллар. Политик также возглавляет словацкое коалиционное движение «Мы - семья». Во вторник у Коллара запланирована встреча с председателем Палаты депутатов Чехии Радеком Вондрачеком, а также с премьером Андреем Бабишом.
Миллионер Борис Коллар позиционирует себя как политический деятель, который способен защитить Словакию от внутренних, а также внешних угроз. Его движение продвигает консервативные взгляды и характерно своей сильной антимиграционной направленностью, напоминает чешское информагентство ЧТК.
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