В Прагу с официальным визитом прибыл премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который провел встречу с председателем чешского правительства Андреем Бабишем. Оба политика считают, что ЕС должен проводить более гибкую политику при распределении финансов между странами - членами и учитывать индивидуальные потребности каждого государства.

Также премьеры Чехии и Мальты приветствовали достижение договоренности на саммите ЕС по вопросу распределения ключевых постов в евросоюзе и выразили надежду на то, что Европейский парламент подтвердит своим решением выдвинутую на должность председателя Еврокомиссии кандидатуру немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.