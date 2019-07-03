В Прагу с официальным визитом прибыл премьер-министр Мальты Джозеф Мускат

Катерина Айзпурвит
03-07-2019
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В Прагу с официальным визитом прибыл премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который провел встречу с председателем чешского правительства Андреем Бабишем. Оба политика считают, что ЕС должен проводить более гибкую политику при распределении финансов между странами - членами и учитывать индивидуальные потребности каждого государства.

Также премьеры Чехии и Мальты приветствовали достижение договоренности на саммите ЕС по вопросу распределения ключевых постов в евросоюзе и выразили надежду на то, что Европейский парламент подтвердит своим решением выдвинутую на должность председателя Еврокомиссии кандидатуру немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.

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