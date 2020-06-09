В Прагу с официальным визитом прибыл глава словацкого парламента Коллар

В Прагу с официальным визитом прибыл новый глава словацкого парламента Борис Коллар. Политик также возглавляет словацкое коалиционное движение «Мы - семья». Во вторник Коллар провел встречу с председателем Палаты депутатов Чехии Радеком Вондрачеком, а также с премьером Андреем Бабишом. После обеда он отправился к президенту Милошу Земану в Пражский Град. Политики обменялись мнениями насчет миграции, пандемии коронавируса, энергетики, а также Евросоюза.

Миллионер Борис Коллар позиционирует себя как политический деятель, который способен защитить Словакию от внутренних, а также внешних угроз. Его движение продвигает консервативные взгляды и характерно своей сильной антимиграционной направленностью, напоминает чешское информагентство ЧТК.