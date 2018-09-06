В Прагу прибывает президент Индии

В четверг, 6 сентября, в Прагу с государственным визитом прибудет президент Индии Рам Натх Ковинд. Глава Индии посетит Чехию спустя два десятилетия. Планируется, что Ковинд встретится со своим чешским коллегой Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, а также примет участие в Чешско-индийском торговом форуме.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента ЧР, главы государств обсудят экономическое и военное сотрудничество двух стран, а также ситуацию в Афганистане и Пакистане. При участии Земана и Ковинда должны быть подписаны и несколько важнейших документов, в том числе меморандумы о сотрудничестве в области образования, торговли и визовой сфере.