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В Прагу прибыл самолет, доставивший чешских граждан из Доминиканской Республики и Канады

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
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Утром 30 марта в Праге приземлился самолет, на котором на родину вернулось 138 граждан Чехии, находившихся в Доминиканской Республике и Канаде. Также на палубе было 44 гражданина других стран Евросоюза.

Это уже не первая эвакуация, которую проводит Чешская Республика, помогая европейцам вернуться из стран, в которых из-за пандемии коронавируса было полностью прекращено авиасообщение. Как подчеркнул министр иностранных дел Томаш Петршичек, благодаря европейскому сотрудничеству, можно эффективнее оказывать помощь людям, оставшимся за рубежом.

 
 
 
 
 
 
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