В Прагу прибыл министр иностранных дел Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в чешскую столицу с рабочим визитом. В ходе встречи с министром иностранных дел Чехии Томашем Пертршичеком глава МИД Венгрии выразил благодарность Палате представителей Чешской Республики, которая выступила с критикой рекомендации Европарламента возбудить судебный процесс в отношении Венгрии по обвинению в разрушении ценностей ЕС. Обвинения базировались на одном из пунктов Лиссабонского договора, и обвинительный приговор мог лишить Венгрию права голоса.

В ходе встречи Томаш Петршичек и Петер Сийярто также обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничество стран Центральной Европы и проблемы европейской политики. Чешская Республика и Венгрия, являющиеся партнерами по Вышеградской четверке (V4), разделяют негативное отношение к миграционным квотам. Обе страны отказались от подписания Пакта ООН о миграции. Как отметил Петер Сийярто, V4 – «самое эффективное политическое объединение внутри ЕС, которое способно отстаивать свои интересы». Глава МИД Венгрии также примет участие в проходящей в Праге конференции, посвященной преследованию христиан в разных странах мира.