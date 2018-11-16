В Прагу прибыл министр иностранных дел Венгрии

Катерина Айзпурвит
16-11-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в чешскую столицу с рабочим визитом. В ходе встречи с министром иностранных дел Чехии Томашем Пертршичеком глава МИД Венгрии выразил благодарность Палате представителей Чешской Республики, которая выступила с критикой рекомендации Европарламента возбудить судебный процесс в отношении Венгрии по обвинению в разрушении ценностей ЕС. Обвинения базировались на одном из пунктов Лиссабонского договора, и обвинительный приговор мог лишить Венгрию права голоса.

В ходе встречи Томаш Петршичек и Петер Сийярто также обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничество стран Центральной Европы и проблемы европейской политики. Чешская Республика и Венгрия, являющиеся партнерами по Вышеградской четверке (V4), разделяют негативное отношение к миграционным квотам. Обе страны отказались от подписания Пакта ООН о миграции. Как отметил Петер Сийярто, V4 – «самое эффективное политическое объединение внутри ЕС, которое способно отстаивать свои интересы». Глава МИД Венгрии также примет участие в проходящей в Праге конференции, посвященной преследованию христиан в разных странах мира.

Катерина Айзпурвит
16-11-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30