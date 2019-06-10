В Прагу прибудут камни для восстановления Марианской колонны

Антон Каймаков
10-06-2019
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Во вторник скульптор Петр Ваня привезет в Прагу 220 обработанных каменных блоков, предназначенных для восстановления на Староместской площади Марианской колонны. Памятник архитектуры XVII столетия был уничтожен в 1918 году ненавистниками габсбургской монархии. Активные споры по поводу восстановления колонны начались после «бархатной революции» 1989 года. На одной стороне стоят те, кто Марианскую колонну считает памятником защитникам Праги в годы Тридцатилетней войны, а на другой активисты, воспринимающие ее в качестве символа рекатолизации страны, заставившей множество чехов навсегда покинуть родину.

В ближайшую субботу скульптор Петр Ваня и его помощники намерены привезти на пражскую Староместскую площадь первый камень «новой колонны», представить свой проект восстановления памятника общественности и начать разбирать мостовую, подготавливая площадку для строительства. Подготовительные работы Петр Ваня уже попытался начать в конце мая, однако, процесс остановила городская полиция. Позже скульптор и его соратники должны были восстановить часть разобранной мостовой на площади.

Антон Каймаков
10-06-2019
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