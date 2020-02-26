В Прагу прибудут европарламентарии для рассмотрения вопроса о конфликте интересов премьер-министра Бабиша

Вечером 26 февраля в Чехию прибывает группа депутатов Европарламента с целью сбора фактов, относящихся к вопросу возможного конфликта интересов в деятельности премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Как сообщает агентство ЧТК, группа во главе с председателем Комитета по контролю над исполнением бюджета (CONT) Моникой Хольмайер проведет встречи с представителями Минфина, Министерства сельского хозяйства и Министерства регионального развития, а также с председателем Высшего контрольного управления Чехии (NKÚ), неправительственными организациями и журналистами, проводившими расследования. Также депутаты планируют встретиться с Андреем Бабишем, который пока не подтвердил свое согласие.

Расследование проводится после составления аудиторского заключения Еврокомиссии, которая проверяла наличие конфликта интересов в деятельности Андрея Бабиша на посту премьер-министра и получение евросубсидий холдингом Agrofert. Хотя в 2017 г. холдинг был передан Андреем Бабишем в доверительное управление, согласно выводам, сделанным в Брюсселе, глава кабинета продолжает контролировать компанию.