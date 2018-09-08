В Прагу перевезут останки святого Олдржиха

Одорико Порденоне (ок. 1286–1331) – один из самых знаменитых путешественников Средневековья, посетивший Индию, Суматру и Китай. В 1755 году состоялась его беатификация. Однако мало кто знает, что, несмотря на то, что родился он в Италии, его родители были выходцами из Богемии: согласно историческим источникам, его отец был чешским солдатом, служившим в Италии.

В Чехии он известен как святой Олдржих. Торжественная передача останков святого состоится 11 сентября в костеле Девы Марии Снежной в Праге.