В Прагу перевезут останки святого Олдржиха

Ирина Ручкина
08-09-2018
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Одорико Порденоне (ок. 1286–1331) – один из самых знаменитых путешественников Средневековья, посетивший Индию, Суматру и Китай. В 1755 году состоялась его беатификация. Однако мало кто знает, что, несмотря на то, что родился он в Италии, его родители были выходцами из Богемии: согласно историческим источникам, его отец был чешским солдатом, служившим в Италии.

В Чехии он известен как святой Олдржих. Торжественная передача останков святого состоится 11 сентября в костеле Девы Марии Снежной в Праге.

 
 
 
 
 
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