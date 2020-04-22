В Прагу доставят американский и японский экспериментальные препараты для лечения COVID-19

Всеобщая университетская больница (ВУБ) в Праге в скором времени должна получить американский экспериментальный препарат remdesivir для десяти пациентов, инфицированных COVID-19. Лекарство будет предназначено для применения исключительно в самых тяжелых случаях. Об этом сообщил сервер ROZHLAS.cz со ссылкой на главврача анестезиологической клиники ВУБ Мартина Балика.

Помимо этого, клиника получит в свое распоряжение японский препарат favipiravir. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, он будет доставлен в Прагу на этой неделе и будет предназначен для лечения около ста пациентов. 20 доз favipiravir Чехия получит от Японии в качестве дара. Препарат будет использоваться в качестве экспериментального препарата и может быть предоставлен пациенту с его информированного согласия.