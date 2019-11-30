Архив передач

В Праге зажглась рождественская елка

Антон Каймаков
30-11-2019
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На Староместской площади в Праге зажглись огни на главной рождественской елке страны. За торжественным моментом наблюдало несколько тысяч горожан и туристов. Световое шоу – игра световых гирлянд, сопровождающееся музыкой, повторяется каждый час.

На исторической Староместской площади в Праге установлена 22-метровая рождественская елка, привезенная из города Семелы в Либерецком крае.

Одновременно с зажжением огней на елке на Староместской площади официально открылся рождественский базар.

 
 
 
 
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