В Праге зажглась рождественская елка

На Староместской площади в Праге зажглись огни на главной рождественской елке страны. За торжественным моментом наблюдало несколько тысяч горожан и туристов. Световое шоу – игра световых гирлянд, сопровождающееся музыкой, повторяется каждый час.
На исторической Староместской площади в Праге установлена 22-метровая рождественская елка, привезенная из города Семелы в Либерецком крае.
Одновременно с зажжением огней на елке на Староместской площади официально открылся рождественский базар.
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