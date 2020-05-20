В Праге закроется для проезда автомобилей часть набережной Влтавы

В Праге закроется для движения автомобилей отрезок набережной им. Сметаны, от Национального театра до Карлова моста, чтобы предоставить больше пространства пешеходам. При этом движение трамваев на этом участке сохранится.

В сообщении администрации указано, что Прага следует в этом примеру других европейских городов. По мысли инициаторов, это поможет оживить экономику города после отмены карантинных мер.

В пилотном режиме изменение проезда начнет действовать уже в субботу, 23 мая. Окончательно он вступит в силу в конце летних каникул. Против нововведения выступает муниципалитет района Праги-1 и часть городской коалиции.