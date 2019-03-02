В Праге задержали иностранца, находящегося в международном розыске подозрению в убийствах

Катерина Айзпурвит
02-03-2019
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1 марта пражская полиция задержала 38-летнего иностранца, на которого был выдан международный ордер на арест по подозрению в нескольких убийствах. Как сообщает пресс-секретарь полицейского президиума, задержанный иностранец находился в международном розыске на основании ордеров на арест ЕС, выданных правоохранительными органами Венгрии и Нидерландов, и на основании международного ордера Сербии. Подозрения относились к убийствам, совершенным с помощью огнестрельного оружия.

Пражским полицейским удалось застать подозреваемого врасплох. При нем были обнаружены фальшивые документы, две единицы огнестрельного оружия, патроны, глушитель. Также в вещах задержанного были найдены предметы для изменения внешности.

 
 
 
 
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