В Праге заболеваемость гриппом пошла на спад

Как сообщает санитарно-гигиеническая служба Праги, в столице снижается заболеваемость гриппом и воспалением верхних дыхательных путей. При этом увеличилось число заболевших детей в возрасте до пяти лет. С начала января 2020 г. среди заболевших гриппом у 19 пациентов болезнь перешла в крайне тяжелую форму; три человека скончалось.

По данным сайта санитарно-гигиенического центра Праги, на 100 000 жителей города приходится примерно 1520 больных гриппом. На прошлой неделе в стране была объявлена общая эпидемия, после чего некоторые больницы ввели выборочный карантин для посетителей.