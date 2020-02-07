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В Праге заболеваемость гриппом пошла на спад

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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Как сообщает санитарно-гигиеническая служба Праги, в столице снижается заболеваемость гриппом и воспалением верхних дыхательных путей. При этом увеличилось число заболевших детей в возрасте до пяти лет. С начала января 2020 г. среди заболевших гриппом у 19 пациентов болезнь перешла в крайне тяжелую форму; три человека скончалось.

По данным сайта санитарно-гигиенического центра Праги, на 100 000 жителей города приходится примерно 1520 больных гриппом. На прошлой неделе в стране была объявлена общая эпидемия, после чего некоторые больницы ввели выборочный карантин для посетителей.

 
 
 
 
 
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