В Праге выступит Сергей Полунин

Эва Туречкова
17-04-2019
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В пражском концертном зале Forum Karlín в среду вечером выступит звезда классического балета Сергей Полунин, получивший известность благодаря ролику в соцсетях. Бывший премьер Королевского балета в Лондоне и его художественный руководитель, самый молодой за всю историю существования труппы, а позднее временно покинувший танцевальный мир, выступит в Праге пять раз.

Танцовщик родом из Украины, приверженец политики Кремля, в прошлом году получивший российское гражданство, представит свою программу Satori. Напомним, что Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобных и сексистских высказываний в соцсетях.

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