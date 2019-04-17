В Праге выступит Сергей Полунин

В пражском концертном зале Forum Karlín в среду вечером выступит звезда классического балета Сергей Полунин, получивший известность благодаря ролику в соцсетях. Бывший премьер Королевского балета в Лондоне и его художественный руководитель, самый молодой за всю историю существования труппы, а позднее временно покинувший танцевальный мир, выступит в Праге пять раз.

Танцовщик родом из Украины, приверженец политики Кремля, в прошлом году получивший российское гражданство, представит свою программу Satori. Напомним, что Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобных и сексистских высказываний в соцсетях.