В Праге выступит легендарная рок-группа Kiss - 6

В среду, 19 июня, в рамках фестиваля Prague Rocks столицу Чехии посетит культовая американская рок-группа Kiss. Вместе с ними на одной сцене выступят еще одна музыкальная легенда - блюз-рок группа ZZ Top.

Группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Рокеры прославились своими запоминающимися сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. На данный момент группа Kiss имеют более сорока пяти золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей. Как заявили сами музыканты, после почти полувека выступлений они планируют завершить свою карьеру и отправятся в свой последний тур в 2019 году. Так что вполне вероятно, что этот концерт станет последней возможностью увидеть вживую легендарных «Киссаков».