В Праге выступит Glenn Miller Orchestra

12 января в Праге состоится концерт легендарного Glenn Miller Orchestra (оркестра Гленна Миллера). Особую популярность он приобрел за уникальное звучание и запоминающиеся композиции, ставшие классикой оркестрового джаза и хитами стиля свинг. Среди них такие легендарные темы, как Moonlight Serenade, In the Mood, Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo и I've Got a Gal in Kalamazoo.

Оркестр уже не первый раз приезжает в Чехию. Концерты с его участием проходили здесь в 1990-х и начале 2010-х гг. Помимо столицы, самый прославленный джазовый оркестр в мире на этот раз выступит в девяти городах страны, в том числе Брно, Пльзени и Остраве.